В России выявили менее 60 тыс. заболевших Covid-19 за сутки

В России суточный прирост заразившихся коронавирусом впервые за полтора месяца опустился ниже отметки 60 тысяч. По данным оперштаба по борьбе с инфекцией, за минувший день в стране выявлено 58 675 новых случаев Covid-19 – это на 11,9% меньше, чем днем ранее (66 576). За сутки зафиксировано 645 летальных исходов, что немного меньше, чем за предшествующий день (649).

Продолжает сокращаться и число госпитализаций: за последние сутки в больницы попали 3 054 пациента с ковидом (накануне – 3 847). Снижение показателя произошло в 56 регионах, увеличение – в 24 субъектах РФ.

За минувший день полностью выздоровели 92 732 больных коронавирусной инфекцией – на 17% меньше по сравнению с предшествующим днем.

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом зарегистрировано в Башкирии – 3009 заболевших за прошедшие сутки, Санкт-Петербурге (+2 642) и в Свердловской области (+2 555). В Москве суточный прирост заразившихся составил 1 292.

По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости коронавирусом за минувшую неделю снизился на 29,6% до показателя 420,01 на 100 тыс. населения. Такую цифру озвучила глава ведомства Анна Попова в ходе селекторного совещания с региональными управлениями Роспотребнадзора в понедельник. По ее словам, Снижение заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах. Рост заболеваемости COVID-19 за неделю регистрируется только в пяти регионах, уточнила Попова.

Глава ведомства также отметила, что 97% всех подтвержденных случаев заболевания протекает как ОРВИ или бессимптомно.

Москва, Наталья Петрова

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