Суточная заболеваемость коронавирусом в России снизилась почти в два раза

В России за минувший день подтвержден 51 231 новый случай заражения коронавирусом – это на 12,7% меньше, чем накануне (58 675), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная заболеваемость Covid-19 упала почти вдвое – еще неделю назад в стране регистрировалось порядка 93 тыс. заразившихся. В то же время число госпитализаций за сутки выросло более чем втрое – 9 401 против 3054 днем ранее. Увеличение количества пациентов с ковидом, попавших в больницы, зафиксировано в 76 регионах, снижение – в 7 регионах.

Самая высокая суточная заболеваемость Covid-19 зарегистрирована в Башкирии – 2856 новых заразившихся. В Санкт-Петербурге выявлено 2402 заболевших. Тройку регионов – лидеров по числу новых случаев ковида замыкает Свердловская область (+2076 заболевших).

Вместе с тем смертность от коронавируса за сутки немного выросла. За последние 24 часа зарегистрировано 665 летальных исходов (накануне – 645).

При этом число выздоровевших за сутки превысило количество новых случаев инфицирования почти втрое – выписаны 148 634 пациента, что 60,3% больше по сравнению с предшествующим днем.

Москва, Наталья Петрова

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