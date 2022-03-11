В России за сутки выявлено 50,7 тыс. случаев Covid-19

В России за последние сутки выявлено 50 743 новых случая заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекции. Это немного меньше, чем днем ранее, когда был подтвержден 51 231 диагноз Covid-19. Таким образом, суточная заболеваемость ковидом снижается десятый день подряд. Также сократилось число пациентов, попавших в больницы за минувшие сутки, – 7 566 против 9401 в предшествующий день. Cнижение количества госпитализаций произошло в 59 регионах, показатель увеличился в 24 регионах.

Согласно данным оперштаба, больше всего новых заразившихся за сутки выявлено в Санкт-Петербурге – 2595, в Башкирии – 2501, в Свердловской области – 2263, в Москве – 2102 и в Иркутской области – 1871.

За сутки зафиксировано 674 случая смерти среди больных коронавирусной инфекцией (накануне – 665). В то же время полностью выздоровели 151 210 человек.

По информации Роспотребнадзора, с 3 по 10 марта омикрон-штамм выявлен в 93,1% случаях при секвенировании, 1,3% относятся к штамму «Дельта», еще 5,5 % – к другим вариантам Covid-19. Всего было исследовано 3 677 проб.

Москва, Наталья Петрова

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