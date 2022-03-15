В России за сутки выявили менее 37 тысяч заболевших Covid-19

В России суточная заболеваемость коронавирусом опустилась ниже отметки 40 тыс. случаев. За минувший день в стране выявлено 36 678 случаев Covid-19, что на 10,7% меньше, чем накануне (41 055), следует из данных федерального операштаба по борьбе с инфекцией.

В то же время число госпитализаций за сутки увеличилось более чем в 2,5 раза: в больницы попали 7273 человека с коронавирусом, тогда как днем ранее – 2712. «Увеличение госпитализаций отмечено в 84 регионах, снижение числа госпитализаций произошло в одном субъекте РФ», – говорится в сообщении.

За сутки зарегистрировано 558 случаев смерти среди больных коронавирусом – на 25 больше, чем накануне.

Также за сутки выздоровели 118 372 человека, накануне – 105 243.

Больше всего новых заболевших выявили в Свердловской области (1878), Башкирии (1546), Иркутской области (1298), Санкт-Петербурге (1264) и в Ростовской области (1133). В Москве зафиксировали 999 новых случаев коронавируса.

Согласно официальной статистике, всего на сегодняшний день в России подтверждено 17 412 919 случаев Covid-19. Скончались 361 902 пациента, выздоровели – 15 704 022.

Москва, Наталья Петрова

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