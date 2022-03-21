РЖД отменили масочный режим на вокзалах

РЖД снимают антиковидные ограничения для пассажиров в поездах и на вокзалах в связи со стабилизацией эпидситуации. Об этом компания сообщает в своем Telegram-канале.

В частности, РЖД отменили обязательное ношение масок и измерение температуры для пассажиров в ходе поездки на поезде и на вокзалах. Кроме того, отменено социальное дистанцирование в вагонах-бистро и в вагонах-ресторанах.

В то же время компания продолжит осуществлять дезинфекцию подвижного состава и помещений вокзалов: особое внимание уделяется контактным поверхностям (двери, ручки, поручни и т.д.), отметили в РЖД.

Напомним, в связи с улучшением эпидситуации ряд российских регионов отменили масочный режим. От этой меры отказались Москва, Подмосковье, Чечня, Крым и ряд других регионов.

Москва, Наталья Петрова

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