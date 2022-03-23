В России на 35% снизилось число госпитализаций с коронавирусом

В России за минувший день выявлено 26 826 случаев заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с Covid-19. Это немного больше, чем накануне (26 394).

Количество госпитализаций за 24 часа составило 5 109 человек, что на 35% меньше по сравнению с предшествующими сутками (7 854). Увеличение числа пациентов с ковидом, попавших в больницы, произошло в 77 регионах страны.

Больше всего новых случаев Covid-19 зарегистрировано в Санкт-Петербурге (1431), Свердловской области (1343), Москве (1306), а также в Ростовской (1008) и Воронежской (988) областях.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в стране достигло 17 644 621.

За сутки зафиксировано 429 летальных исходов среди больных Covid-19 (днем ранее – 472). За все время пандемии от коронавируса в России скончались 365 802 человека, следует из данных оперштаба.

Также за сутки полностью выздоровели 70 622 человека, всего – 16 417 422.

Москва, Наталья Петрова

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