В России за сутки выявили менее 24 тысяч заразившихся Covid-19

В России за минувшие сутки зарегистрировано 23 280 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 3,3% меньше, чем накануне (24 072), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. За 24 часа в больницу попали 2 203 пациента с Covid-19 – почти вдвое меньше предыдущего показателя (4 275).

Как отметили в оперштабе, увеличение количества госпитализаций отмечено в шести регионах страны, снижение – в 79 регионах.

Наибольшая суточная заболеваемость отмечена в Санкт-Петербурге – 1105 новых случаев инфицирования. На втором месте – Свердловская область (1081 заболевших), на третьем – Воронежская область (954). В Москве за день выявлено 867 заразившихся.

Меж тем суточная смертность от коронавируса продолжает заметно снижаться. За минувший день подтверждено 338 летальных исходов (накануне – 395).

За сутки выздоровело 47 540 человек, за весь период пандемии – 16 654 231 человек.

Всего в России, по данным оперштаба, выявлено 17 762 742 случаев ковида, жертвами инфекции стали 367 351 человек.

Москва, Наталья Петрова

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