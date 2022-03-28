Китай объявил в Шанхае самый масштабный локдаун за два года

Власти китайского города Шанхай объявили строгий карантин из-за новой вспышки коронавируса. Все предприятия города закрыли, а горожан обязали провериться на Covid-19, сообщает агентство «Синьхуа».

Локдаун в Шанхае стал самый масштабным со вспышки заболевания в Ухане. Жителей проверят в два этапа. С 28 марта по 1 апреля тестирование проведут в городских районах, расположенных к востоку и югу от реки Хуанпу, а с 1 по 5 апреля – в районах западнее реки Хуанпу.

Горожанам запрещено выходить из дома даже в магазины, все необходимое будут передавать через бесконтактную доставку. Все транспортные службы временно заблокированы, включая онлайн-заказ такси. В Шанхае продолжат работать только предприятия, «обеспечивающие повседневные нужды населения и жизнедеятельность города». Власти велели закрыть остальные организации или перевести на дистанционную работу.

По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, на 27 марта в континентальной части страны выявили 1 219 новых случаев коронавируса. Порядка 1 086 больных выявили в провинции Цзилинь, 50 – в Шанхае, 12 – в провинции Ляонин, 10 – в провинции Хэйлунцзян.

Как сообщал «Новый День», сильнейшая вспышка Covid-19 в Китае началась в середине марта. Суточный прирост больных превысил 1300 человек. У большинства зараженных нашли штамм BA.2, известный как «стелс-омикрон».

Шанхай, Наталья Рязанова

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