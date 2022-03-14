В Китае «стелс-омикрон» вызвал сильнейшую вспышку коронавируса

В Китае наблюдается сильнейшая вспышка коронавируса. За минувшие сутки в десятках городов страны выявили более 1,3 тысячи заболевших Covid-19. Об этом сообщает «Синьхуа».

Заболеваемость в Китае начала расти с марта. Накануне в стране было выявлено около 1,9 тысячи новых случаев заражения вирусом, за последние 24 часа – 1337. Большая часть новых инфицированных была выявлена в провинции Цзилинь.

При этом в большинстве случаев выявляется штамм BA.2, известный также как «стелс-омикрон». Известно, что этот вариант распространяется быстрее оригинального «омикрона».

Власти Китая продолжают придерживаться политики «нулевой терпимости» к Covid-19. Распространение инфекции пресекается за счет введения строгого карантина, обязательной изоляции контактировавших с больными, а также применения локдаунов для предприятий, точек торговли, общепитов и других мест массового скопления людей.

За весь период пандемии в Китае было выявлено около 117 тысяч случаев заражения коронавирусом, более 4,6 тысяч человек скончались от последствий заболевания.

Пекин, Зоя Осколкова

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