ВОЗ: число смертей от Covid-19 выросло на 43%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала рост смертности от коронавируса. За минувшую неделю число смертей среди зараженных увеличилось на 43%.

По данным организации, в мире выявили более 10 млн новых больных Covid-19, а число летальных случаев превысило 45 тыс.

«С 21 по 27 марта количество новых случаев заражения уменьшилось на 14% по сравнению с предыдущей неделей. С другой стороны, за тот же самый период число новых летальных случаев за неделю увеличилось на 43%», – говорится в сводке ВОЗ.

Специалисты связали рост статистики с изменениями в определении причин смерти в США и Чили. Власти Индии и Юго-Восточной Азии также скорректировали ранее полученные данные.

С 28 марта в китайском Шанхае объявлен самый масштабный за два года локдаун. Все население в два этапа протестируют на коронавирус, а на это время все предприятия закрыли и попросили горожан не выходить из дома.

Москва, Наталья Рязанова

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