В России суточная заболеваемость Covid-19 вновь перевалила за 20 тыс. случаев

В России за минувшие сутки выявлено 20 145 новых случаев заражения коронавиром, информирует оперштаб по борьбе с инфекцией. Это на 485 случаев больше, чем накануне (19 660). За тот же период зарегистрировано 352 летальных исходов, что на 13 больше, чем в предшествующий день.

Наибольший суточный прирост новых заразившихся зафиксирован в Москве – 1165, Санкт-Петербурге (1084) и в Ростовской области (857). В обеих столицах заболеваемость ковидом вновь пошла в рост. Напомним, днем ранее в Москве и Петербурге было выявлено соответственно 708 и 980 больных.

Число госпитализаций по всей стране снизилась на 12,8% – с 4932 до 4 299. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 регионе страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 52 регионах», – отметили в оперштабе.

За сутки полностью выздоровели 51 085 человек, на 8,2% больше, чем днем ранее.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 17 823 648 случаев коронавирусной инфекции. Всего от последствий инфекций скончались 368 377 человек, победили болезнь – 16 788 291 человек.

Москва, Наталья Петрова

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