Суточная смертность от Covid-19 в России оказалась минимальной за 1,5 года

В России за минувшие сутки выявлено 14 661 новый случай заражения коронавирусом, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией. Суточная заболеваемость немного выросла по сравнению с предшествующим днем, когда прирост заболевших составил 13 947.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве (1072), Санкт-Петербурге (734), а также в Свердловской области (692).

За сутки в больницы попали 3 713 пациентов с Covid-19 – это на 13,4% меньше предыдущего показателя. Полностью выздоровели 35 306 человек.

Вместе с тем, за минувший день зафиксирован 291 летальный исход – на 25 меньше, чем накануне. Впервые со 2 ноября 2020 года суточная смертность оказалась ниже отметки 300.

Общее число зарегистрированных случаев коронавируса в России достигло 17 940 765. От последствий инфекции скончались 370 062 человека, выздоровели – 17 070 642.

Москва, Наталья Петрова

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