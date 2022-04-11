В России за сутки выявили 11,8 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за минувший день выявлено 11 855 новых случаев заражения коронавирусом, что на 9,2% меньше, чем накануне (13 056), следует из данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией. Это минимальный показатель с 10 июня прошлого года.

При этом за сутки было госпитализировано 1 390 пациентов с Covid-19 – на 4,6% меньше в сравнении с предшествующим днем. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 31 регионе страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 42 регионах», – говорится в сообщении. Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 13,9, снизившись по сравнению с предыдущей неделей на 14,7%.

Больше всего новых заболевших ковидом зарегистрировано в Свердловской области (652), Санкт-Петербурге (609), а также в Москве (589).

Как отметили в оперштабе, показатель заболеваемости Covid-19 в России за прошедшую неделю на 100 тыс. населения снизился на 25,4% по сравнению с предыдущей неделей и составил 65,24. При этом рост заболеваемости отмечен в пяти регионах.

За сутки зафиксировано 248 случаев смерти среди больных ковидом, что на 11 меньше, чем днем ранее (259). В то же время за прошедший день выздоровели 26 755 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 18 007 915 случаев инфицирования. От последствий коронавируса скончались 371 964 человека, победили болезнь – 17 239 857.

Москва, Наталья Петрова

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