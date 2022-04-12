Мурашко предупредил о рисках новой волны коронавируса в России в конце мая

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил о существующих рисках возникновения новой волны заболеваемости коронавирусом в России. По его прогнозу, всплеск возможен в конце мая – начале июне.

«Мы видим, что в некоторых странах медицинские работники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это и Европа, и Китай. Поэтому мы готовимся», – сказал глава Минздрава в эфире телеканала «Россия 24». «Думаю, что на конец мая – июнь возможны подъемы заболеваемости (в России – прим. ред.)», – добавил он (цитата по ТАСС).

Министр подчеркнул, что «новая волна, в том числе ее сила, будет зависеть от того, как мы с вами будем действовать». «В частности, и вопросы, касаемые ревакцинации, и соблюдение санитарных норм и правил», – пояснил он.

«Сейчас идет спад заболеваемости, но тем не менее до 200 тысяч пациентов одновременно наблюдается в медицинских организациях», – добавил министр.

По данным Роспотребнадзора, по итогам прошлой недели в более чем половине регионов РФ (46 субъектов) зафиксировано превышение среднероссийских показателей заболеваемости коронавирусом (65,24 на 100 тыс. населения). В целом по стране 96,3% случаев коронавируса приходятся на омикрон, 1,5% – на дельта-штамм.

Как заявила во вторник глава ведомства Анна Попова, преждевременное снятие ограничений может привести к повторному росту заболеваемости Covid-19 в стране. «Эпидемиологическая обстановка в мире остается сложной, в связи с этим решения о снятии противокоронавирусных ограничений должны основываться исключительно на данных о динамике заболеваемости на конкретной территории», – подчеркнула она.

Москва, Наталья Петрова

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