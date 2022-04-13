Суточный прирост Covid-19 в России вновь превысил 11 тысяч случаев

В России немного выросла суточная заболеваемость коронавирусной инфекцией: за минувший день выявлено 11 754 новых случаев, что на 7,7% больше, чем накануне (10 910). Это следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

На первое место по суточному приросту заболевших вновь вырвалась Москва. В столице зарегистрировано 933 новых случая коронавируса – это почти вдвое больше, чем днем ранее (489). На второе место по этому показателю опустилась Свердловская область – 629 новых заразившихся. На третьем месте – Санкт-Петербург с 587 заболевшими.

Вместе с тем, количество госпитализаций пациентов с ковидом за сутки снизилось на 22,1% в сравнении с предыдущим показателем и составило 3 297 человек. Число больных, попавших в больницы, выросло в 19 регионах, снизилось – в 63 регионах.

За сутки подтверждено 267 летальных исходов, что на 14 меньше, чем накануне. Всего с начала пандемии в России от коронавируса скончались 372 512 человек.

В то же время за минувший день выписано в связи с выздоровлением 28 135 пациентов с Covid-19, а за весь период – 17 299 263. На сегодняшний день в стране подтверждено 18 030 579 случаев коронавирусной инфекции.

Москва, Наталья Петрова

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