В России за сутки коронавирусом заболели 11,4 тыс. человек

В России за минувший день подтверждено 11 432 новых случая коронавирусной инфекции. Это на 84 меньше, чем накануне, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

При этом число госпитализаций пациентов с ковидом снижается третий день подряд. За сутки в больницы попали 2 867 человек – на 8,43% меньше показателя за предшествующий день (3 131). «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 50 регионах», – говорится в сообщении оперштаба.

Больше всего новых случаев коронавируса выявлено в Москве (766), Санкт-Петербурге (619) и в Свердловской области (582). Всего за время пандемии в стране зафиксировано 18 053 359 случаев Covid-19.

За последние 24 часа зарегистрирован 261 летальный исход, за весь период эпидемии в России от коронавируса умерли 373 027 человек.

Вместе с тем за сутки полностью выздоровели 19 523 больных ковидом, всего – 17 340 639.

Москва, Наталья Петрова

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