В России число смертей от Covid-19 опустилось ниже 200 впервые за полтора года

В России за минувший день выявлено 8 875 новых случаев заражения коронавирусом – это на 3,5% меньше, чем накануне (9 195), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная смертность Covid-19 впервые с середины октября 2020 года опустилось ниже отметки 200 случаев. За последние 24 часа зарегистрировано 197 летальных исходов – на 26 меньше предыдущего показателя.

Больше всего новых заболевших зарегистрировано в Москве – 616, Санкт-Петербурге – 579, Московской области – 328, а также в Воронежской (303) и Свердловской (284) областях.

За сутки госпитализировано 2 928 пациентов с ковидом, что на 2,95% меньше по сравнению с предшествующим днем. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 35 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 46 регионах», – говорится в сообщение оперштаба.

В то же время за минувший день полностью выздоровели 14 182 человека.

На сегодняшний день в России подтверждено 18 110 861 случай коронавирусной инфекции, победили болезнь 17 437 610 человек, скончались – 374 368.

Москва, Наталья Петрова

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