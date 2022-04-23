В России за сутки выявили минимум ковидных смертей с октября 2020 года

В России за минувшие сутки выявлено 8 829 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией – это на 72 меньше, чем накануне (9 001), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная смертность от Covid-19 продолжает снижаться четвертый день подряд: за последние 24 часа зарегистрирован 171 летальный исход (накануне 195). Это минимальный показатель с 12 октября 2020 года.

В то же время число госпитализаций пациентов с ковидом немного выросло – 2682 против 2660 днем ранее.

Также за сутки выздоровели 13 030 человек.

В пятерку регионов – лидеров по числу новых случаев Covid-19 вошли Санкт-Петербург (603), Москва (602), Московская (407), Свердловская (303) и Воронежская (301) области.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев спрогнозировал рост заболеваемости коронавирусом после майских праздников. «Можно предположить, что подъем заболеваемости в России придется на вторую половину мая, то есть сразу после праздничных выходных, когда люди будут активнее перемещаться и вступать в контакты», – отметил эксперт в комментарии ТАСС. По его словам, в настоящее время активнее всего растет заболеваемость СОVID-19 в Китае, Гонконге, Корее, а также в Австралии и Новой Зеландии. Там ученые выявили новые версии «омикрон»-штамма – ВА.4 и ВА.5. Пока ни один из них в России не обнаружен.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»