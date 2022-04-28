В России еще 7 681 человек заразились коронавирусом

За минувший день в России выявлен 7 681 новый случай заражения коронавирусом – это немного меньше, чем накануне (7 705). В то же время выписаны в связи с выздоровлением 11 063 пациентов с Covid-19, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией.

За сутки было госпитализировано 2 596 больных коронавирусом – на 13% меньше по сравнению с предшествующим днем. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 28 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 47 регионах», – говорится в сообщении.

Самое большое число новых случаев ковида зафиксировано в московском регионе и в Санкт-Петербурге. Так, в Москве суточный прирост заболевших составил 629, в Петербурге – 487 и в Московской области – 301.

Число смертей от Covid-19 за минувшие сутки увеличилось на 166 и достигло за все время пандемии 375 566.

На сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 167 281 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 17 517 922 человек.

Москва, Наталья Петрова

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