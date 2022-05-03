Суточный прирост Covid-19 в России опустился ниже отметки 6 тысяч случаев

В России за минувший день выявлено 5 466 случаев заражения коронавирусом, что на 11,9% меньше, чем накануне (6 207), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Таким образом, суточный прирост заболеваемости Covid-19 опустился ниже отметки 6 тыс. случаев впервые с сентября 2020 года. За 24 часа в стране подтверждено 125 летальных исходов среди пациентов с ковидом – это также минимум с начала сентября 2020 года.

За сутки в больницы попал 1 441 больной коронавирусной инфекцией, что 25,1% больше по сравнению с предшествующим днем (1152). В то же время число выздоровевших от Covid-19 за день выросло на 7 052, а за весь период пандемии болезнь победили 17 563 272 человек.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге – 356, Москве – 250 и в Татарстане – 208.

На сегодняшний день в стране выявлено 18 201 074 случая заражения новым типом коронавируса, от последствий инфекции скончались 376 292 человека.

Москва, Наталья Петрова

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