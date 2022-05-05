В России за сутки более чем вдвое выросло число госпитализаций с Covid-19

За минувший день в России выявлено 5 011 новых случаев заражения коронавирусом – это немногим меньше, чем накануне (5093), следует из данных федерального штаба по борьбе с Covid-19. Вместе с тем за сутки число госпитализаций заболевших выросло на 132,3%: в больницы попали 3 248 человек против 1 398 днем ранее.

За последние 24 часа в стране зарегистрировано 139 случаев смерти среди пациентов с ковидом (накануне 129). За день выздоровели 8 723 человека – на 30,9% больше по сравнению с предшествующими сутками.

Больше всего новых случаев коронавирусной инфекции зафиксировано в Москве – 393, Санкт-Петербурге – 349 и в Татарстане – 201.

За весь период пандемии в России подтверждено 18 211 178 случаев заражения коронавирусом. Скончались 376 560 заболевших, выздоровели 17 578 659.

Москва, Наталья Петрова

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