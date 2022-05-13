Стартовали исследования новой российской вакцины от коронавируса

Начались испытания вакцины против коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц, разработанной специалистами Центра им. Гамалеи. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург.

По его словам, препарат уже получили несколько добровольцев, никаких негативных реакций на прививку у них нет. «На основании этого можно сказать, что все хорошо», – цитирует Гинцбурга РИА «Новости».

Ранее Минздрав РФ разрешил центру Гамалеи клинические исследования вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.

Руководитель центра в связи с эти сообщил о сложностях с набором добровольцев, у которых были бы отрицательные показатели по антителам к Covid-19. Соответствующий скрининг, по его словам, прошли более сотни человек, но вакцинируют только тех, у кого нет антител.

Новая вакцина предполагает двукратное введение одинаковых компонентов с промежутком в три недели, уточнил Гинцбург.

Москва, Наталья Петрова

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