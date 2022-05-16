В России за сутки выявили 4,5 тыс. заболевших Covid-19

В России суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 4 543 случая. Это на 413 меньше, чем накануне (4 956), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с Covid-19.

За минувший день в больницы попали 1 127 пациентов с ковидом – на 0,2% больше по сравнению с предшествующими сутками.

Вместе с тем, суточная смертность от коронавируса продолжила снижаться. За последние 24 часа подтверждено 89 летальных исходов (накануне 99).

За сутки выписаны в связи с выздоровлением 5 379 человек.

Отмечается, что за минувшую неделю показатель заболеваемости Covid-19 в России на 100 тыс. населения составил 21,9 и снизился на 13,34% по сравнению с предыдущей неделей. Рост числа заражений фиксируется в 22 регионах, из них в 14 – увеличение более чем в среднем по стране.

Также падает показатель госпитализации на 100 тыс. населения – он составил 8,7, снизившись на 8,9% в сравнении с предыдущей неделей.

Москва, Наталья Петрова

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