В КНДР выявили почти 270 тысяч больных с лихорадкой на сутки

Медики в КНДР за сутки выявили 269 510 новых больных лихорадкой, которая может быть вызвана коронавирусом. Число умерших с начала вспышки увеличилось до 56 человек, пишет ЦТАК со ссылкой на данные Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба.

«Число пациентов с повышенной температурой возросло на 269 510 с лишним. Более 170 460 пациентов выздоровели, умерли шесть человек», – говорится в сообщении.

Общее число пострадавших от вспышки лихорадки превысило 1 483 тыс. человек. Более 663 910 человек продолжают лечение.

Северокорейские власти перевели систему снабжения лекарствами на круглосуточную работу. Военные медики помогают доставлять медикаменты в аптеки.

Накануне суточный прирост новых больных лихорадкой составил 392, 9 тыс. человек. Восемь человек умерли. Власти объявили чрезвычайную ситуацию.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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