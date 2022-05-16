В КНДР выявили около 400 тысяч больных с лихорадкой за сутки

Общее число жителей КНДР с лихорадкой достигло 1 213 550 человек. Власти объявили чрезвычайную ситуацию в связи с эпидемией, сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Медики КНДР только за минувшие сутки выявили 392, 9 тыс. граждан с высокой температурой. За тот же период около 600 человек полностью прошли лечение, а восемь человек умерли. Более 564,8 тыс. больных находятся на лечении.

Власти перевели систему здравоохранения в чрезвычайно-противоэпидемический режим высшего разряда из-за проникновения в страну «стелс-омикрона». Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился привлечь военных медиков к снабжению столицы медикаментами.

Президент Южной Кореи Юн Сук Ель заявил, что власти готовы оказать любую поддержку северному соседу.

«Если северокорейские власти согласятся, мы не пожалеем никакой помощи, будь то лекарства, вакцины от Covid-19, медицинское оборудование и медперсонал», – цитирует президента «Ренхап».

Как сообщал «Новый День», на 13 мая от вспышки «неизвестной лихорадки» пострадали 350 тыс. жителей КНДР. Власти признали, что тесты ряда граждан были положительными на Covid-19, у них выявили «стелс-омикрон». Порядка 187 800 человек находились на лечении.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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