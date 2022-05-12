КНДР признала первые случаи заражения Covid-19 в стране

Северная Корея официально объявила о первых случаях заражения коронавирусом. В стране внедряют систему вирусного контроля для «максимальной чрезвычайной ситуации», пишет «Ренхап».

Власти не уточнили число случаев Covid-19, но речь шла о нескольких зараженных. Медики установили, что больные заражены «стелс-омикроном».

Власти обсудили ситуацию на заседании политбюро. Во всех городах и округах введен строгий карантин, чтобы не допустить распространения вируса. Лидер страны Ким Чен Ын призвал граждан продолжать работу во всех сферах экономики и выполнить намеченный план несмотря на появившийся в стране коронавирус.

Руководство Республики Корея выразило готовность отправить северному соседу гуманитарную помощь в связи со вспышкой коронавируса, передает агентство Newsis.

Как сообщал «Новый День», в марте 2020 года Россия передала 13 странам тест-системы для выявления коронавирусной инфекции. В число государств, получивших тесты, входили Иран, Монголия и КНДР.

В конце марта 2020 года источник рассказал Financial Times, что тестирование жителей Северной Кореи выявило случаи заражения и власти попросили у международного сообщества помочь преодолеть эпидемию. Официального подтверждения случаев заболевания Covid-19 не было.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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