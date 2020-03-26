российское информационное агентство 18+

(Не) стать самозанятым. Реальные истории.

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 26 марта 2020, 14:33 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Северная Корея просит помощи в борьбе с коронавирусом

Фото: Reuters

Руководство КНДР обратилось к международному сообществу с просьбой о помощи в борьбе с эпидемией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Пхеньяне.

Ранее Северная Корея отрицала наличие заболевших на своей территории. Однако эксперты указывали на то, что в стране слишком мало людей прошли тестирование на выявление коронавируса. При этом система здравоохранения КНДР может не справиться с внезапной массовой вспышкой, считают специалисты.

По данным газеты, около 10 тысяч жителей Северной Кореи в настоящее время находятся на карантине. Кроме того, Пхеньян запретил въезд и выезд иностранным дипломатам в целях предотвращения эпидемии.

«У властей есть наборы для тестирования на COVID-19, и они знают, как ими пользоваться, но [этих наборов] недостаточно, в связи с чем [представители властей] просят все организации… поддержать их в этом отношении», – заявил собеседник издания. Он добавил, что обращение за помощью было тайным.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 26.03.20

Сербский Валево в ожидании изоляции. / Президент Сербии выступил с обращением к молодежи. / На круизном лайнере в Италии заблокированы 85 российских туристов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Северная Корея

КНДР провела учебные пуски трех баллистических ракет

Американский аналитик заявил о бесполезности системы ПРО США

Северная Корея вновь произвела пуски неопознанных снарядов

Южная Корея заявила об очередном пуске ракет с территории КНДР

Браконьеры из КНДР угрожают экологической катастрофой на Дальнем Востоке

Сотрудники ФСБ за три дня задержали 87 браконьеров из КНДР

На Дальнем Востоке арестовали 10 браконьеров за нападение на пограничников

Корейские рыбаки незаконно вылавливают кальмара на Дальнем Востоке

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Здоровье, Коронавирус из Китая, Северная Корея,