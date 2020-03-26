Северная Корея просит помощи в борьбе с коронавирусом

Руководство КНДР обратилось к международному сообществу с просьбой о помощи в борьбе с эпидемией. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник в Пхеньяне.

Ранее Северная Корея отрицала наличие заболевших на своей территории. Однако эксперты указывали на то, что в стране слишком мало людей прошли тестирование на выявление коронавируса. При этом система здравоохранения КНДР может не справиться с внезапной массовой вспышкой, считают специалисты.

По данным газеты, около 10 тысяч жителей Северной Кореи в настоящее время находятся на карантине. Кроме того, Пхеньян запретил въезд и выезд иностранным дипломатам в целях предотвращения эпидемии.

«У властей есть наборы для тестирования на COVID-19, и они знают, как ими пользоваться, но [этих наборов] недостаточно, в связи с чем [представители властей] просят все организации… поддержать их в этом отношении», – заявил собеседник издания. Он добавил, что обращение за помощью было тайным.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 26.03.20

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