Ким Чен Ын потребовал привести военных в полную готовность к войне

США и Республика Корея максимально накалили обстановку на полуострове, поэтому северокорейские военные должны быть полностью готовы к войне, заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. На слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии он подчеркнул «угрожающий характер» действий «враждебных сил», передает ЦТАК.

Впервые за 10 лет в Пхеньяне прошел Четвертый слет командиров и политруков батальонов КНА. Военные собирались 14-15 ноября, во второй день перед командирами выступил северокорейский лидер.

«Ким Чен Ын указал на угрожающий характер конфронтационного сумасшествия враждебных сил, включая США и РК. И выдвинул перед вооруженными силами лозунг о приложении всех усилий к усовершенствованию подготовки к войне. Пусть все устремятся к улучшению практических навыков ведения войны, призвал товарищ Ким Чен Ын», – говорится в статье.

Ранее МИД КНДР заявил, что Пхеньян готов оказать помощь Москве в украинском конфликте. Министерство отметило, что США пытаются добиться эскалации на полуострове и «долгосрочно вести войну на Украине против России».

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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