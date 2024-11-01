КНДР готова помочь России в украинском конфликте

Пхеньян готов оказать помощь Москве в украинском конфликте, заявила глава МИД КНДР Цой Сон Хи. Северокорейский лидер Ким Чен Ын приказал своим подчиненным не оглядываться на другие страны в вопросе поддержки России.

«С самого начала специальной военной операции председатель КНДР Ким Чен Ын дал указание, чтобы мы ни на кого не оглядывались, неизменно и мощно поддерживали, оказывали помощь российской армии и российскому народу. До победного дня мы всегда будем твердо стоять рядом с нашими российскими товарищами», – сказала Цой Сон Хи во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Она отметила, что США пытаются «долгосрочно вести войну на Украине против России» путем накачки Киева оружием.

Министр Лавров подчеркнул, что договор о стратегическом партнерстве с КНДР нацелен на стабилизацию ситуации в регионе и на континенте в целом. Двусторонние отношения после подписания перешли на качественно новый уровень.

«Это партнерство, действительно, имеет стратегический характер, в том числе с точки зрения интенсивности политического диалога. Договор заложил прочный фундамент для дальнейшего углубления наших отношений во всех сферах. Он призван также сыграть стабилизирующую роль в регионе Северо-Восточной Азии, но и, в более широком плане, на всем нашем континенте», – приводит слова министра «Интерфакс».

Президент РФ Владимир Путин прокомментировал сообщения в прессе о нахождении северокорейских военных на территории России словами: «Что и как мы будем делать – это уже наше дело».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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