«Что и как мы будем делать – это наше дело»: Путин ответил на вопрос о северокорейских войсках в России

Президент РФ Владимир Путин уклончиво ответил на вопрос иностранной прессы о северокорейских войсках на территории России. Глава российского государства обратил внимание на пункт №4 договора с КНДР, в котором говорится о взаимной военной помощи в случае вооруженной агрессии со стороны третьих государств.

Вопрос о войсках КНДР задал журналист американской телекомпании NBC News Кир Симмонс на пресс-конференции в Казани по итогам саммита БРИКС. «Господин Президент, спутниковые снимки говорят о том, что в России находятся северокорейские войска. Что они здесь делают и разве это не является серьёзной эскалацией войны на Украине?» – спросил он.

Путин в ответ отметил, что «снимки – вещь серьёзная», но при этом обратил внимание на эскалацию украинского конфликта со стороны коллективного Запада в целом и США в частности, начиная с госпереворота в Киеве в 2014 году и заканчивая последними поставками иностранного высокоточного оружия для ВСУ и обеспечение военными специалистами НАТО ударов по российской территории.

«Что касается наших взаимоотношений с Корейской Народно-Демократической Республикой: как Вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш Договор о стратегическом партнёрстве. Там есть статья №4, и мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договорённостям серьёзно. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи», – сказал глава российского государства.

«Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации статьи №4 этого договора, но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс», – добавил Путин, обратив при этом внимание на успешное продвижение российских войск на всех направлениях специальной военной операции.

Казань, Анастасия Смирнова

© 2024, РИА «Новый День»

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