Госдума ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР

Нижняя палата российского парламента ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Согласно этому документу, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению, то другая незамедлительно окажет ей военную и иную помощь.

Договор был подписан в Пхеньяне 19 июня, и внесен в Госдуме президентом РФ Владимиром Путиным. Документ предполагает, что стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобъемлющего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

В статье 4 договора говорится, что в случае если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению какого-либо государства или нескольких государств и окажется таким образом в состоянии войны, другая сторона незамедлительно окажет военную и иную помощь всеми имеющимися в ее распоряжении средствами в соответствии со статьей 51 Устава ООН и согласно законодательству РФ и КНДР.

При этом, как следует из статьи 5 договора, каждая из сторон обязуется не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем и других ключевых интересов другой стороны, а также не принимать участия в таких действиях.

Стороны не допускают использования своей территории третьими государствами в целях нарушения суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности другой стороны.

Москва, Светлана Антонова

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