В КНДР русский язык стал обязательным для изучения в школах

В школах Северной Кореи ввели обязательное изучение русского языка. Об этом сообщил глава межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
«Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4 класса», – сказал Козлов на заседании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
Кроме того, он добавил, что в России корейский язык изучают более трех тысяч школьников. «Большая часть изучают корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка», – сообщил министр.
Среди российских студентов корейский язык изучают 300 человек, а в КНДР русский учат около 600 учащихся вузов.
Пхеньян, Зоя Осколкова
