российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 27 ноября 2025, 14:35 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В КНДР русский язык стал обязательным для изучения в школах

В школах Северной Кореи ввели обязательное изучение русского языка. Об этом сообщил глава межправительственной комиссии России и КНДР, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

«Знаю, что русский язык введен в школах КНДР в качестве обязательного языка для изучения с 4 класса», – сказал Козлов на заседании комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Кроме того, он добавил, что в России корейский язык изучают более трех тысяч школьников. «Большая часть изучают корейский язык в качестве второго или третьего иностранного языка», – сообщил министр.

Среди российских студентов корейский язык изучают 300 человек, а в КНДР русский учат около 600 учащихся вузов.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

Метки / Северная Корея

На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба / «Большая семерка» готовит санкции Китаю и Северной Корее за поддержку России / Ким Чен Ын потребовал привести военных в полную готовность к войне / Ким Чен Ын руководил испытаниями дронов-камикадзе / КНДР готова помочь России в украинском конфликте / КНДР запустила МБР в ответ на обострение ситуации Штатами и Южной Кореей / КНДР обвинила Южную Корею во вторжении БПЛА / КНДР заявила о готовности мобилизовать в армию 1,4 млн человек

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Общество, Россия, Северная Корея,