КНДР запустила МБР в ответ на обострение ситуации Штатами и Южной Кореей

Военные КНДР запустили межконтинентальную баллистическую ракету, которая пролетела около тысячи километров за полтора часа. Сеул и Вашингтон осудили запуск, а Пхеньян заявил, что это была необходимая реакция на намеренное обострение ситуации в регионе.

Утром 31 октября КНДР провела испытательный запуск МБР. Ракета за 1 час 26 минут пролетела около тысячи километров и упала за пределами исключительной экономической зоны Японии. Максимальная высота полета превысила 7 тыс. км – запуск стал рекордным по продолжительности высоте для северокорейских баллистических ракет.

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что США и Южная Корея в последние дни умышленно обостряли ситуацию в регионе и угрожали безопасности Северной Кореи. И запуск МБР стал закономерной реакцией, чтобы показать растущий «уровень стратегических наступательных вооруженных сил».

«Нарастающие угрозы требуют от нас еще полнее готовиться к ядерному противоборству. Заверяю, КНДР ни в коем случае не будет изменять курс на укрепление ядерных вооруженных сил», – цитирует лидера агентство ЦТАК.

Южная Корея и США осудили пуск ракеты северокорейскими военными. Сеул решил ввести новые односторонние санкции в отношении Пхеньяна. Президент Южной Кореи Юн Сок Ель распорядился дать «решительный ответ» на провокации Пхеньяна и «тщательно подготовиться к тому, чтобы Северная Корея не смогла спланировать неожиданную провокацию», передает «Рёнхап».

Вашингтон назвал пуск МБР «вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совбеза ООН» и призвал все страны осудить действия Пхеньяна. Заявление опубликовано на сайте Белого дома. По данным Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, пуск не представляет «непосредственной угрозы для американского персонала, территории, или союзников», но усиливает напряженность и риск дестабилизации в регионе.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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