российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 16 октября 2024, 15:24 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

КНДР заявила о готовности мобилизовать в армию 1,4 млн человек

Свыше 1,4 млн молодых граждан КНДР готовы вступить в армию на фоне обострения на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Более 1,4 млн молодых людей изъявили желание вступить и возвратиться в Народную Армию. Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Кореи, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики», – говорится в сообщении.

В ЦТАК подчеркнули, что в случае войны Южную Корею ждет уничтожение, и в КНДР к этому готовы.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Сеул в запусках дронов с пропагандистскими листовками, назвав это военной провокацией. Он потребовал немедленных военных действий. Накануне КНДР взорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею. В Сеуле заявили, что действия Пхеньяна нарушают межкорейское соглашение.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Метки / Северная Корея

Сеул пригрозил Пхеньяну крахом режима при попытке ядерного удара / Шар с мусором упал на территории правительства Южной Кореи / Трамп пообещал восстановить отношения с КНДР / Военная делегация прибыла в Пхеньян / Ватанабэ: Трамп обменяет вывод военных США из Южной Кореи на разоружение КНДР / Южная Корея провела стрельбы у границы с КНДР впервые за шесть лет / США угрожают Москве и Пхеньяну ужесточением санкций / Южная Корея ввела санкции против российских компаний за торговлю с КНДР

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Политика, Северная Корея,