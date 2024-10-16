КНДР заявила о готовности мобилизовать в армию 1,4 млн человек

Свыше 1,4 млн молодых граждан КНДР готовы вступить в армию на фоне обострения на границе с Южной Кореей. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Более 1,4 млн молодых людей изъявили желание вступить и возвратиться в Народную Армию. Во всей стране царит воля к наказанию подонков Республики Кореи, нарушивших суверенитет и безопасность нашей священной Республики», – говорится в сообщении.

В ЦТАК подчеркнули, что в случае войны Южную Корею ждет уничтожение, и в КНДР к этому готовы.

Ранее лидер Северной Кореи Ким Чен Ын обвинил Сеул в запусках дронов с пропагандистскими листовками, назвав это военной провокацией. Он потребовал немедленных военных действий. Накануне КНДР взорвала два участка дорог, ведущих в Южную Корею. В Сеуле заявили, что действия Пхеньяна нарушают межкорейское соглашение.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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