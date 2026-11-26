Посягательство на ядерный статус КНДР будет расцениваться как объявление войны. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

«Кто бы ни попытался отрицать конституционный статус нашего государства или посягнуть на него, это будет грубейшим нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела, принуждающим к отказу от конституции и государственного строя. Мы будем рассматривать это как открытое объявление войны, а того, кто это сделает, – как нашего врага», – заявил Ким Чен Ын во время посещения ядерных объектов.

По его словам, закрепленный в конституции статус КНДР как государства, обладающего ядерным оружием, абсолютно неприкосновенен. Пхеньян обладает силами для сдерживания ядерных угроз и нанесения ответного удара в случае необходимости.

Кроме того, Ким Чен Ын выступил с обвинениями в адрес США. По его мнению, Штаты формируют глобальную систему ядерных военных союзов, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Из-за действий противников КНДР международная система ядерного нераспространения фактически разрушена, а риск применения такого оружия растет.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube