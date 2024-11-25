«Большая семерка» готовит санкции Китаю и Северной Корее за поддержку России

«Большая семерка» (G7) намерена усилить давление на Китай и Северную Корею, которые, как считают лидеры крупнейших недружественных РФ государств, оказывает поддержку России в военной сфере. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на проект итоговой резолюции предстоящих в Италии переговоров глав МИД государств G7.

В публикации агентства говорится, что будет применен более жесткий подход, нежели в предыдущем заявлении, когда был озвучен призыв КНР гарантировать отказ от поставок России товаров двойного назначения.

Также обсуждаются возможные рестрикции против Северной Кореи, которая заключила договор всеобъемлющем партнерстве с Россией, предусматривающем взаимную военную поддержку.

Предполагается, что санкции будут также направлены на ограничение использования так называемого «тайного флота танкеров» России для обхода потолка цен на энергоносители.

В то же время, как отмечает Bloomberg, в «Большой семерке» существуют разногласия относительно разрешения ударов по России дальнобойным оружием. Некоторые страны, в частности, Италия, не поддерживают эту позицию и неоднократно заявляли, что поставляемое ими оружие должно использоваться только в оборонительных целях.

Напомним, в так называемую «Большую семерку» входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

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