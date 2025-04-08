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На границе КНДР и Южной Кореи произошла стрельба

На границе Южной и Северной Кореи произошла стрельба. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на сообщение Комитета начальников штабов.

Поводом для открытия огня послужило нарушение границы северокорейскими военными. 10 военнослужащих КНДР пересекли демаркационную линию внутри демилитаризованной зоны.

Южнокорейские пограничники сделали предупредительные выстрелы и призвали солдат отступить, после чего бойцы КНДР вернулись за демаркационную линию.

Подобный инцидент уже происходил в июле 2024 году. В Комитете начальников штабов подчеркнули, что следят за военной деятельностью Северной Кореи и принимают необходимые меры на основе оперативных процедур.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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Метки / Северная Корея

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