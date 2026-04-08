Северная Корея запустила несколько баллистических ракет в сторону Японского моря

КНДР произвела пуски нескольких неопознанных снарядов в сторону Японского моря. Об этом сообщило Объединенное командование начальников штабов Южной Кореи.

Несколько баллистических ракет стартовали неподалеку от Пхеньяна 7 и 8 апреля. Это уже четвертый подтвержденный запуск КНДР в этом году, пишет агентство Рёнхап.

«Наши военные внимательно отслеживают различные действия Северной Кореи в условиях прочной объединенной оборонной позиции Южной Кореи и США и сохраняют возможности и готовность ответить на любую провокацию подавляющим образом», – заявляет командование Южной Кореи.

Военные оценивают дальность полета ракет Северной Кореи в примерно 240 километров. При этом снаряд, выпущенный во вторник утром, вскоре после старта исчез с радаров, что может свидетельствовать о неудачном запуске.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube