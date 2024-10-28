КНДР обвинила Южную Корею во вторжении БПЛА

Минобороны КНДР обвинило военных Южной Кореи в отправке беспилотников на северокорейскую территорию. Пхеньян заявил, что беспилотники Сеула трижды в этом месяце залетали в его воздушное пространство и сбрасывали листовки.

Северокорейские военные сбили беспилотники и проанализировали их начинку. Доказательства также нашлись среди 238 полетных планов и записей, которые разведке удалось получить с июня 2023 года.

«В результате анализа программы полетного управления вражеского беспилотника подтверждена циничная провокаторская сущность военных Республики Корея, незаконное вторжение беспилотника даже в воздушное пространство над столицей нашего государства», – говорится в заявлении МО КНДР, опубликованном ЦТАК.

Пхеньян предупредил, что новые провокации могут спровоцировать «жестокие наступательные действия».

СМИ Южной Кореи неоднократно сообщали о воздушных шарах с мусором, запущенных якобы с территории КНДР. Один из них в сентябре упал на территории южнокорейского правительства. Предполагается, что шары запускали в ответ на отправку через границу пропагандистских листовок южнокорейскими активистами.

Пхеньян, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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