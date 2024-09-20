Шар с мусором упал на территории правительства Южной Кореи

Воздушный шар с мусором упал на территории правительства Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News Agency.

Шар рухнул на парковке перед главным входом в здание южнокорейского кабмина. На место прибыли пожарные, полицейские и военные. Территория была оцеплена. Специалисты проверили место падение объекта на наличие опасных веществ.

При исследовании выяснилось, что шар принес обычные бытовые отходы, которые не представляют опасности. Также в мусоре нашли кусок пластика с адресом в Пхеньяне.

Предполагается, что шар был запущен с территории КНДР в ответ на отправку через границу южнокорейскими активистами пропагандистских листовок.

Сеул, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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