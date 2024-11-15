Ким Чен Ын руководил испытаниями дронов-камикадзе

Лидер Северной Кореи провел испытания беспилотников-камикадзе. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

«Ким Чен Ын, ознакомившись с новыми ударными беспилотниками, разрабатываемыми в последнее время, наблюдал за их испытательным ударным полетом», – говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что северокорейский лидер остался доволен испытаниями и поручил как можно скорее наладить массовое производство дронов-камикадзе.

«Наверное, все военные ведомства мира признают, что беспилотники достигают очевидных успехов в больших и малых конфликтах. Это является новой тенденцией, которая сегодня стала необходимым требованием в военной сфере», – приводит его слова агентство.

Пхеньян, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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