В России коронавирусом заболели еще 4,7 тыс. человек

В России за сутки выявили 4 732 случая заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией. Число новых заболевших, по сравнению с прошлым днем, выросло на 610.

Наибольший суточный прирост заболеваемости Covid-19 зафиксирован в Москве – 380 заразившихся, Санкт-Петербурге (361), Подмосковье (187), а также в Татарстане (180) и Свердловской области (161).

За сутки госпитализировано 2 395 больных коронавирусной инфекцией – на 13,6% меньше предыдущего показателя. «Увеличение количества госпитализаций отмечено в 29 регионах страны. Снижение числа госпитализаций произошло в 50 регионах», – уточнили в оперштабе.

За 24 часа скончались 106 пациентов с Covid-19 (накануне 110). Выздоровело за сутки 6 134 человека.

Москва, Наталья Петрова

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