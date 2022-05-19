В Роспотребнадзоре оценили вероятность всплеска заболеваемости Covid-19

Значительного роста заболеваемости Covid-19 в ближайшее время не ожидается, заявила замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Сейчас большинство наших граждан уже так или иначе приобрело защиту против SARS-CoV-2 благодаря вакцинации или перенесенному заболеванию», – пояснила специалист, чьи словам приводит РИА «Новости».

Пшеничная напомнила о необходимости ревакцинации, отметив, что со временем иммунитет снижается. По ее словам, к осени нужно организму «напомнить» о существовании возбудителя коронавирусной инфекции и провакцинироваться, если подошел срок.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключила появление в России новых штаммов коронавируса. Она отметила в комментарии ТАСС, что сейчас нельзя предсказать, будут ли эти новые мутации заразнее и смогут ли они вызывать более тяжелое течение заболевания.

Москва, Наталья Петрова

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