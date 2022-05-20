Число больных «лихорадкой» в КНДР превысило два миллиона

Число граждан с симптомами лихорадки в КНДР превысило два миллиона человек за восемь дней с официального объявления о вспышке. Власти привлекли к борьбе с эпидемией более двух тысяч пенсионеров-медиков.

«Число пациентов с повышенной температурой возросло на 263 370 человек. Общее число пациентов с конца апреля составляет 2 241 610 человек», – цитирует ЦТАК сообщение Государственного чрезвычайно-противоэпидемического штаба.

С начала вспышки лихорадки, которая могла быть вызвана коронавирусом, 1 486 730 человек выздоровели, 65 умерли. Около 30 тыс. волонтеров участвуют в доставке товаров первой необходимости, а для помощи с больными привлекли 2400 пенсионеров-медиков.

Южнокорейская разведка пришла к выводу, что власти КНДР осознали необходимость вакцинации от Covid-19. Однако, пока страна не завозила препараты для прививочной кампании, передает Yonhap.

Посольство России в КНДР уже предложило северокорейским властям помощь в поставке медикаментов в связи со вспышкой лихорадки. Ранее такое же предложение отправили в КНДР власти Южной Кореи, но ответ пока не получили.

Эксперт считает, что северокорейские власти занижают данные о смертности, поскольку при заражении омикрон-штаммом смертность составляет от 0,1 до 0,2%. Если число заболевших превысило миллион, число умерших должно измеряться сотнями и даже тысячами.

Пхеньян, Наталья Рязанова

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