Россия предложила КНДР помощь лекарствами от Covid-19

Посольство России в КНДР передало северокорейским властям предложение помощи в связи со вспышкой лихорадки, которая могла быть вызвана коронавирусом. Россия готова организовать поставки медикаментов, рассказали в дипмиссии.

«У нас есть планы оказания помощи КНДР, в том числе поставками медикаментов. Такие предложения мы передавали ранее, на днях они были возобновлены», – цитируют представителя посольства «Известия».

Медики КНДР за минувшие сутки выявили 262 270 новых граждан с симптомами лихорадки, пишет ЦТАК. Общее число больных достигло 1 978 230 человек. Более 1, 238 млн человек уже прошли лечение. С начала вспышки зарегистрировано 63 летальных исхода.

Эксперт сеульского Университета Кукмин Андрей Ланьков считает, что правительственные сводки не отражают реальное число умерших от «неизвестной лихорадки». Исходя из мирового опыта, число летальных исходов может доходить до нескольких тысяч человек.

«Безбожно занижается количество умерших. Смертность от «Омикрона» в мире составляет от 0,1 до 0,2%. При количестве заболевших более миллиона реальная смертность в КНДР должна измеряться не десятками, а сотнями и даже тысячами», – сказал эксперт в беседе с «Известиями».

Северная Корея 12 мая официально признала первые случаи заражения своих граждан коронавирусом. С начала пандемии власти Северной Кореи настаивали, что вирус не проник в страну. Сейчас у больных обнаружили «стелс-омикрон».

Пхеньян, Наталья Рязанова

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