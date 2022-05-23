В России за сутки выявили 4,1 тыс. заразившихся коронавирусом

В России за прошедшие сутки подтверждено 4 158 новых случаев заражения коронавирусом, что на 552 меньше, чем накануне, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Количество суточных госпитализаций составило 775 – почти на треть меньше предыдущего показателя (1054). «Увеличение количества госпитализаций произошло в 20 регионах. Снижение числа госпитализаций отмечено в 50 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 15 субъектах РФ», – уточнили в оперштабе.

За сутки в России зарегистрировано 76 летальных исходов среди пациентов с Covid-19, что на четыре меньше, чем днем ранее (80). Общее число жертв ковида достигло 378 426.

За день выписаны в связи с выздоровлением от коронавирусной инфекции 5117 человек.

Всего на сегодняшний день в стране зарегистрировано 18 297 608 случаев коронавируса, победили болезнь 17 694 020 человек.

Надо отметить, что за прошедшую неделю в России выросли показатели госпитализации и заболеваемости Covid-19 на 100 тыс. населения. Они составили 9 и 22,3 соответственно, увеличившись на 3,1% и 1,9%. Рост заболеваемости отмечен в 43 регионах, а увеличение числа госпитализаций зафиксировано в 51 субъекте РФ.

Москва, Наталья Петрова

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