Менее 4 тыс. заболевших: в России – минимальный за два с лишним года суточный прирост Covid-19

За последние сутки в России зарегистрировано 3 785 новых случаев коронавирусной инфекции, что на 9% меньше, чем накануне (4 158). Это минимальный показатель с 16 апреля 2020 года, когда было выявлено 3 448 заболевших, следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Больше всего новых заболевших в Санкт-Петербурге (304), Москве (172), Свердловской области (159), а также в Татарстане (153) и в Волгоградской области (142).

Вместе с тем за минувший день резко выросло число заразившихся ковидов, которые попали в больницу. Число суточных госпитализаций количество составило 2 466 человек, что более чем втрое больше предыдущего показателя (775).

Увеличение количества госпитализаций произошло в 77 регионах, снижение – в 4 регионах страны, уточнили в оперштабе.

Также выросла суточная смертность от коронавируса. За последние 24 часа зарегистрировано 90 смертей среди больных Covid-19 (накануне 90).

Выздоровело за прошедший день 6 352 человека, что на 24,1% больше в сравнении с 23 мая.

Всего в России за время пандемии подтверждено 18 301 393 случаев заражения коронавирусом. Скончались 378 516 человек, выздоровели – 17 700 372.

Москва, Наталья Петрова

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