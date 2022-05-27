За сутки в России коронавирусом заболели 4,6 тысячи человек

В России за минувшие сутки выявлено 4 619 новых случаев заражения коронавирусом. Это немного меньше, чем накануне (4 700), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Также снизилось число суточных госпитализаций: в больницы попали 1 972 больных Covid-19 против 2 060 днем ранее. Увеличение количества госпитализаций произошло в 35 регионах, снижение – в 45 регионах страны, уточнили в оперштабе.

За последние 24 часа зарегистрировано 84 случаев смерти среди заболевших ковидом (накануне 91). Выздоровели 6 064 человека, а за весь период пандемии – 17 719 596.

Общее число выявленных в РФ случаев коронавируса достигло 18 315 292. Жертвами Covid-19 стали 378 784.

Москва, Наталья Петрова

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