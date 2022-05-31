В России почти втрое выросло число госпитализаций из-за Covid-19

В России за последние сутки было выявлено 3 526 случаев заражения коронавирусом – на 7,2% меньше, чем накануне (3801). Об этом свидетельствуют данные федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

При этом за минувший день заметно выросло число госпитализаций. В больницы попали 2 536 пациентов с Covid-19, что в 2,8 раза больше предыдущего показателя (891).

За сутки зарегистрировано 88 смерти среди больных коронавирусной инфекцией, что на 14 больше, чем за предшествующий день.

Вместе с тем за последние 24 часа выписаны в связи с выздоровлением 5 486 человек – на 36,5% больше по сравнению с предыдущим днем.

Всего в России на сегодняшний день подтверждено 18 331 363 случаев инфицирования коронавирусом, от последствий инфекции скончались 379 117 человек, выздоровели – 17 739 356.

Москва, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»