В России выявили почти 7 тысяч новых случаев Covid-19 за сутки

В России за минувший день выявлено 6 953 новых случая заражения коронавирусом. Это на 4,4% больше, чем накануне (6 659), следует из данных федерального оперштаба по борьбе с инфекцией. Суточная заболеваемость Covid-19 в стране растет четвертый день подряд.

За последние 24 часа умерли 38 человек с коронавирусной инфекцией. Днем ранее скончался 41 заболевший. Выздоровели за сутки 4 803 человека (накануне – 4687).

За последние сутки в больницы попали 1 200 пациентов с Covid-19 – количество госпитализаций увеличилось в сравнении с предшествующим днем на 2,8%.

«Увеличение числа госпитализаций отмечено в 39 регионах. Снижение количества госпитализаций произошло в 39 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 7 субъектах России», – уточнили в оперштабе.

На сегодняшний день в России зарегистрировано 18 524 732 случаев коронавируса, скончались 382 118 заболевших.

Добавим, что коэффициент распространения Covid-19 в стране вырос до 1,42 – максимума с 1 февраля, передает ТАСС. Показатель держится выше единицы уже десять дней подряд, следует из подсчетов на основе данных оперштаба. В Москве коэффициент составил 1,96 – это наибольшее значение с 23 января, в Петербурге – 1,4. Максимальное значение зафиксировано в Ростовской области – там коэффициент вырос до отметки 2,15, что стало рекордом с начала пандемии.

Ранее специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов назвал текущий всплеск числа заразившихся новыми подвидами омикрон-штамма признаком окончания пандемии.

Москва, Наталья Петрова

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